Güney Kore\'de Otellerde Gizli Kamera Skandalı

OTEL ODALARINDA BİN 600 KADAR KONUĞUN GÖRÜNTÜLERİNİ GİZLİCE KAYDEDİP İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPTIĞI İDDİASIYLA 4 KİŞİ YAKALANDI

Seul, 21 Mart 19 (.): Güney Kore'de otel odalarında bin 600 kadar konuğun görüntülerini gizlice kaydedip internet üzerinden yayın yaptığından şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kore Ulusal Polis Teşkilatı, gözaltına alınan kişilerin, Güney Kore genelinde 30 otelde 42 odada modemlere, saç kurutma makinelerine veya diğer elektrikli araçlara mini casus kameralar yerleştirmekle suçlandığını açıkladı.

Zanlıların, geçen yıl açtıkları internet sitesinden bin 600'dan fazla konuğun görüntülerini paylaşarak ya da canlı yayınlayarak kazanç elde ettiğinden de şüpheleniliyor.

Gizli kameralarla çekilmiş görüntülerin yasa dışı dağıtımının, Güney Kore'de ciddi bir sosyal sorun olduğu ifade ediliyor.

Hükümetin bu konuda daha güçlü adımlar atmasını talep eden binlerce Güney Koreli kadın geçen yıl gösteriler düzenlemişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)