banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115074
ALTIN
326.213
DOLAR
6.1316
STERLİN
7.9650
EURO
6.6489
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Güney Kore, "çin\'den Sonra En Fazla Kovid-19 Vakası Görülen" Ülke Oldu

JAPONYA\'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN İKİ SIRP MÜRETTEBATINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Güney Kore, "çin\'den Sonra En Fazla Kovid-19 Vakası Görülen" Ülke Oldu

JAPONYA\'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN İKİ SIRP MÜRETTEBATINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Güney Kore,
banner337

JAPONYA'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN İKİ SIRP MÜRETTEBATINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

HIRVATİSTAN'DA İLK KEZ KOVİD-19 VAKASINA RASTLANDI

Ankara, 25 Şubat 20 : Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelirken, Hırvatistan'da ilk kez Kovid-19 vakasına rastlandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, ülkede 144 yeni vaka daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 977'ye çıkarken, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 oldu.

Vaka sayısındaki artışta, ülkenin güneyindeki Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Daegu kentindeki bir Katolik kilisesi cemaatinde orta çıkan vakaların rolü bulunduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 450 vakanın kilise cemaati ve onlarla temas kuran kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Hükümet, kilisenin bağlı bulunduğu Şinçeonji İsa Kilisesi cemaatinin tüm mensuplarının sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Bunun yanında, Kuzey Gyeongsang'a bağlı Çeongdo şehrindeki bir hastanede aralarında 9 sağlık personelinin bulunduğu 113 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı 10 ölümün 7'si söz konusu hastanede yaşandı.

Ayrıca eyaletinin Andong kentindeki bir Katolik kilisesinin cemaatinden 30 kişide Kovid-19 virüsü çıktı. Cemaat üyelerinin 8-16 Şubat'ta İsrail'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde de bir Katolik kilisesi cemaatine mensup 22 kişide Kovid-19 görüldü. Virüs bulaşan kişilerin 17 Şubat'ta bir kilise gezisine katıldığı, gezide 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

Koronavirüsün görüldüğü kiliselerin, Roma Katolik Kilisesine bağlı bulunmayan müstakil kiliseler olduğu bilgisi paylaşıldı.

banner317
Roma Katolik Kilisesinin Güney Kore'deki temsilcisi Seul Başpiskoposluğu ise kendisine bağlı tüm kiliselerde pazar ayinleriyle tüm iç ve dış mekan etkinliklerinin 26 Şubat-10 Mart tarihlerinde iptal edildiğini duyurdu. 

JAPONYA'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN SIRP MÜRETTEBATINDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Sırbistan Dışişleri Bakanı IvicaDacic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "DiamondPrincess" gemisinde 11 Sırbistan vatandaşının bulunduğunu, mürettebatta yer alan biri 29, diğeri 30 yaşında 2 Sırp'ta yeni tip koronavirüs tespit edildiğini aktardı.

Bakanlık olarak gerekli bilgilere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Dacic, Sırbistan'ın Tokyo Büyükelçiliğinin gemideki Sırbistan vatandaşı yolcularla sürekli irtibat halinde olduğunu, virüs tespit edilen Sırpların geminin diğer yolcularıyla aynı hastanelerde tedavi altına alınabileceklerini kaydetti.

HIRVATİSTAN'DA İLK KEZ KOVİD-19 VAKASINA RASTLANDI

Hırvatistan Başbakanı AndrejPlenkovic, başkent Zagreb'deki Dr. FranMihaljevic Kliniğinde İtalya'dan gelen genç bir Hırvatistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın virüs yayıldıkça gerekli önlemleri aldığını aktardı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı ViliBeros, İtalya'nın kuzeyindeki bir fabrikada çalışan 9 Hırvat işçiden biri olan hastanın, 19-21 Şubat'ta Milano'da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı DavorBozinovic, bunun Hırvatistan'daki ilk Kovid-19 vakası olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen hastayla karantina altında tutulan diğer Hırvat vatandaşlarının test sonuçlarının henüz açıklanmadığı belirtildi.

Dün de İtalya'ya yaptıkları okul gezisinden dönen 40 civarında öğrenci tedbir amacıyla karantina altına alınmıştı.

(AA/RU/ŞEB)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed Rejimi, İdlib'deki Okullara Misket Bombasıyla Saldırdı: 4 Ölü
Esed Rejimi, İdlib'deki Okullara Misket Bombasıyla Saldırdı: 4 Ölü
İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı Koronavirüse Yakalandı
İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı Koronavirüse Yakalandı
Kenya, Çin'den Gelen Talep Artınca Eşek Kesimini Yasakladı
Kenya, Çin'den Gelen Talep Artınca Eşek Kesimini Yasakladı
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Öldü
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Öldü
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı
İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi
İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi
Abd Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı
Abd Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Mozambik’teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
Mozambik’teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim