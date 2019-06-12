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Güney Çin Denizi\'nde Filipinler\'e Ait Tekne Battı

TEKNENİN BATMASINA, ÇİNLİ BALIKÇILARA AİT OLDUĞU SANILAN BİR TEKNENİN NEDEN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Güney Çin Denizi\'nde Filipinler\'e Ait Tekne Battı

TEKNENİN BATMASINA, ÇİNLİ BALIKÇILARA AİT OLDUĞU SANILAN BİR TEKNENİN NEDEN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
Güney Çin Denizi\'nde Filipinler\'e Ait Tekne Battı

TEKNENİN BATMASINA, ÇİNLİ BALIKÇILARA AİT OLDUĞU SANILAN BİR TEKNENİN NEDEN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ
Ankara, 12 Haziran 19 (.): Filipinler'e ait bir teknenin Güney Çin Denizi'nde Çinli balıkçılara ait olduğu tahmin edilen bir tekne tarafından batırıldığı iddia edildi.
CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait F/B GIMVER 1 isimli tekneye, yabancı bir balıkçı teknesinin çarptığını belirtti.
Çarpışmaya Çinli balıkçılara ait olduğu tahmin edilen bir teknenin neden olduğunu aktaran Lorenzana, çarpışmanın ardından Filipinlilere ait teknenin battığını ifade etti.
Lorenzana, olayın ardından 22 Filipinli mürettebatın, çarpan teknenin mürettebatı tarafından kaderlerine terk edilmesini "korkakça bir eylem" olarak nitelendirerek, mürettebatın Vietnam bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldığını söyledi.
Lorenzana, 9 Haziran'da yaşanan olayla ilgili soruşturma çağrısı yaparak, benzer bir olayın yeniden yaşanmasının önüne geçmek için diplomatik adımlar atılmasını istedi.

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Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor. 
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. 
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.
Olayın, Spratly Adaları civarında bulunan  "Recto (Reed) Bank" isimi verilen bir yerin yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.
(AA/TUĞ/ÖK)
 

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