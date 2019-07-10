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Güney Amerika’da En Fazla Cinayet İşlenen Ülke Venezuela

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİNİN RAPORUNDA, VENEZUELA 2017\'DE, GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDA EN FAZLA CİNAYET İŞLENEN ÜLKE OLARAK YER ALDI

Güney Amerika’da En Fazla Cinayet İşlenen Ülke Venezuela

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİNİN RAPORUNDA, VENEZUELA 2017\'DE, GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDA EN FAZLA CİNAYET İŞLENEN ÜLKE OLARAK YER ALDI

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:39
Güney Amerika’da En Fazla Cinayet İşlenen Ülke Venezuela

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİNİN RAPORUNDA, VENEZUELA 2017'DE, GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDA EN FAZLA CİNAYET İŞLENEN ÜLKE OLARAK YER ALDI

Caracas, 10 Temmuz 19 : Venezuela’nın 2017 yılında Güney Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet işlenen ülke olduğu bildirildi.

Ülke basınındaki Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlere göre, Venezuela 2017'de 100 binde 57 cinayet oranıyla Güney Amerika’da en fazla cinayet oranına sahip ülke oldu.

1991 yılında 100 binde 13 olan bu rakamın 2017'de 100 binde 57’ye yükselmesiyle Venezuela'nın Amerika kıtası ülkeleri arasında “en dramatik artış” yaşanan ülke olması dikkati çekti.

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Uzun süredir derin ekonomik, sosyal ve siyasi kriz yaşayan ve başka ülkelere yoğun göç veren Venezuela’da başkent Caracas, 100 binde 122’lik cinayet oranı ile ülke genelini ikiye katladı.

Brezilya ise 100 binde 30’luk oranla Venezuela’nın ardından en fazla cinayet işlenen ikinci ülke oldu.

LATİN AMERİKA’DAKİ EN YÜKSEK ORAN EL SALVADOR’UN

Tüm Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet ise 100 binde 62’lik rakamla Orta Amerika ülkesi El Salvador’da işlendi.

Raporda şiddetle boğuşan Venezuela, Brezilya, Meksika gibi ülkeler için “Dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip ve yıllardır süren ekonomik ve sosyal istikrarsızlıktan herkes etkilendi.” ifadeleri kullanıldı.

(AA/AK/ÖK)

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