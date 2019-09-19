Güney Afrika\'daki 319 Nijeryalı Ülkesine Döndü

Abuja, 19 Eylül 19 : Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalılar başta olmak üzere Afrika kökenli yabancılara yönelik saldırıların ardından 319 Nijeryalı daha ülkesine döndü.

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı (NIDCOM) Abike Dabiri-Erewa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yaşayan Nijerya vatandaşlarından 319 kişinin ikinci kafile olarak ülkesine döndüğünü belirtti.

Dabiri-Erewa, dönenlerin ülkeye yerleşebilmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek Güney Afrika'da yaşanan binden fazla Nijeryalının ülkesine dönmek istediğini aktardı.

Güney Afrika Nijeryalılar Birliği (NUSA) verilerine göre, ülkede 800 bin Nijeryalının yaşadığı tahmin ediliyor. Güney Afrika İstatistik Ofisi ve Birleşmiş Milletlere (BM) göre ise yaklaşık 30 bin Nijeryalı ülkede bulunuyor. Nijeryalıların birçoğu kayıt dışı olduğu için tam sayı tespit edilemiyor.

Ülkede ay başında yabancılara yönelik saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylar esnasında ülkenin en büyük şehirlerinden Johannesburg'da yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.

(AA/ÖZ/YIL)