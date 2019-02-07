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Güney Afrika\'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

Abuja, 7 Şubat 19 (.): Güney Afrika\'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 

Güney Afrika\'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

Abuja, 7 Şubat 19 (.): Güney Afrika\'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 

07 Şubat 2019 Perşembe 17:29
Güney Afrika\'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

Abuja, 7 Şubat 19 (.): Güney Afrika\'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 

Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu. 

Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi. 

Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

(AA/RU/GÜL)


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