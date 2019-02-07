Güney Afrika\'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

Abuja, 7 Şubat 19 (.): Güney Afrika\'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.



Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu.



Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi.



Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



(AA/RU/GÜL)





