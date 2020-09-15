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Güney Afrika\'da 12 Milyon Kişi Kovid-19\'a Yakalanmış Olabilir

İstanbul, 15 Eylül 20 (TAK): Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde virüse yakalanan kişi sayısının 12 milyon olabileceği belirtildi.

15 Eylül 2020 Salı 19:10
Güney Afrika\'da 12 Milyon Kişi Kovid-19\'a Yakalanmış Olabilir
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İstanbul, 15 Eylül 20 (TAK): Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalanan kişi sayısının 12 milyon olabileceği belirtildi.
Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni araştırmalar ülkede, nüfusun yüzde 20'sine denk gelen yaklaşık 12 milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceğini ortaya koydu.
Ülke çapında başlatılan ancak henüz tamamlanmayan araştırmada örnek alınan kişilerin yüzde 29 ila yüzde 40'ının antikor testi pozitif çıktı.
Gözden geçirilen yeni modelleme, halihazırda 12 milyon kişinin hastalığa yakalanmış olabileceğini ortaya çıkardı.

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Ulusal çapta bağışıklığın ne ölçüde olduğunun anlaşılmasını amaçlayan araştırmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
Şimdiye kadar 650 binden fazla kişinin hastalığa yakalandığı ülkede ölenlerin sayısı ise 15 binin üzerinde. 
(AA/AK/GÜL)
 

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