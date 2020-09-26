Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 668 Bini Geçti

Abuja, 26 Eylül 20 : Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1480 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 668 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 29 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 312'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1480 artışla 668 bin 529'a çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 117 bin 79 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 599 bin 149'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

(AA/HUR/ÖK)

