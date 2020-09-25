Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 667 Bini Geçti

Abuja, 25 Eylül 20 : Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1861 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 667 bin 49'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 283'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1861 artışla 667 bin 49'a çıktı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.
(AA/ÖZ/GÜL)