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Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 640 Bini Aştı

Abuja, 9 Eylül 20 : Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 640 bin 441\'e yükseldi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:03
Güney Afrika Cumhuriyeti\'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 640 Bini Aştı
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Abuja, 9 Eylül 20 : Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 640 bin 441'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 86'ya yükseldiğini aktaran Mkhize, son 24 saatte 1079 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 640 bin 441'e ulaştığını kaydetti.
Mkhize, Kovid-19 vakalarından 567 bin 729'ün ise iyileştiğini ifade etti.

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Ülkede bugüne kadar 3 milyon 821 bin 162 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

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