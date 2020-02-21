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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı

Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için önemli bir adım atıldı. Ülkede muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı

Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için önemli bir adım atıldı. Ülkede muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.

21 Şubat 2020 Cuma 08:10
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı
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Geçen sene 2 defa ertelenen ve üçüncü defa görüşen tarafların anlaşmak için birbirlerine tanıdıkları sürenin bitmesine 2 gün kalmıştı.

Ülkedeki eyalet sayısı konusunda uzun süren anlaşmazlık sebebiyle hükümet güçleriyle isyancılar aylar süren bir çatışma sürecine girmiş, Eylül 2018'de taraflar arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Riek Machar yaptığı açıklamada kendilerinden emin olduklarını ve Eylül 2018'de yapılan barış anlaşmasında yer alan hükümlerde yaşanılan fikir ayrılığının çözüleceğine inandığını söyledi.

Devlet Başkanı Salva Kiir ise yeni hükümetin cumartesi günü kurulacağının sinyalini verdi. Kiir, muhalif Riek Machar'ı başkan yardımcısı olarak atayacağını belirterek, Machar ve diğer muhaliflerin güvenliğinin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

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Anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda fikir ayrılıklarının sürdüğünü ancak müzakere yoluyla bunların çözüleceğini ifade eden Kiir, iç savaş sebebiyle Güney Sudan'dan başka ülkelere göç eden vatandaşların geri gelmesi için de çağrıda bulundu.

Güney Sudan'da muhaliflerle hükümet arasında devam eden en büyük anlaşmazlık eyalet sayısının Devlet Başkanı Kiir tarafından 2015 yılında 10'dan 32'ye yükseltilmesi oldu. Daha sonra bu 10 eyalet üç farklı bölgeye ayrıldı.

Muhalif Machar söz konusu bölgeleri 'pandora'nın kutusuna' benzeterek, başka problemlere yol açma riski olduğunu savunmuştu.

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Son Güncelleme: 21.02.2020 11:24
Anahtar Kelimeler:
Kiir Muhaliflerle Anlaştı
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