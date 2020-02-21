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Güney Kore’de koronavirüsün yayıldığı 2 kent 'özel bakım bölgesi' ilan edildi

Güney Kore'de teyitli koronavirüs vakalarında büyük artış olurken, salgını kontrol altına almak için alınan önlemler artırıldı. Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo kentleri

Güney Kore’de koronavirüsün yayıldığı 2 kent 'özel bakım bölgesi' ilan edildi

Güney Kore'de teyitli koronavirüs vakalarında büyük artış olurken, salgını kontrol altına almak için alınan önlemler artırıldı. Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo kentleri

21 Şubat 2020 Cuma 14:30
Güney Kore’de koronavirüsün yayıldığı 2 kent 'özel bakım bölgesi' ilan edildi
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Güney Kore'de teyitli koronavirüs vakalarında büyük artış olurken, salgını kontrol altına almak için alınan önlemler artırıldı. Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo kentleri "özel bakım bölgeleri" ilan edildi. 2,5 milyon nüfuslu ülkenin dördüncü büyük kent Daegu'da sokaklar büyük ölçüde boşaldı.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, 100 yeni vakanın bildirildiğini vurgulayarak, acil durum yaşandığını söyledi.

Chung Sye-kyun, "Virüs taşıyan insanlarla temas eden kişileri acilen bulunmalı ve hastalar tedavi edilmeli." dedi.

Başbakan ayrıca, hükümetin, yatak, tıbbi malzeme ve sağlık personeli hazırlığı yaptığını söyledi ve virüsün yayıldığı uyarısında bulundu.

Chung, "Hükümet şu ana dek ülke dışından enfeksiyonları önlemeye odaklandı. Şu andan itibaren ülke içinde yayılmasının önlemeye öncelik verilecek." dedi.

Güney Sağlık Bakanı Park Neung-hoo da, yetkililerin hastanelerdeki solunum yolları hastalarının diğer hastalardan ayrılmasına izin izin vereceğini ve Daegu'daki zatürree hastalarına virüs testi yapılacağını kaydetti.

Üç askerde testlerin pozitif çıkması üzerine, ülkede tüm askeri üsler karantinaya alındı.

SHİNCHEONJİ KİLİSESİ TARİKATI

Ülkede Cuma günü bildirilen 100 yeni vakanın 86'sı, başkent Seul'un 300 kilometre güneydoğusundaki Daegu kentinde görüldü.

Covid-19 adı verilen koronavirüsün görüldüğü kişilerin neredeyse hepsi Shincheonji Kilisesi adlı bir tarikatın üyeleri.

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Tarikatın 9 bin üyesine kendilerini karantinaya almaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, Güney Kore'deki salgının Cheongdo kentinden başladığını söylüyor ve söz konusu dini grubun çok sayıda üyesinin 31 Ocak-2 Şubat arası tarikatın kurucusunun kardeşinin cenaze törenine katıldığına dikkat çekiyor.

Güney Koreli yetkililer, enfeksiyonların hastalık taşıyan 61 yaşındaki bir kadınla bağlantılı olduğuna inanıyor.

Tarikat, Daegu şubelerinin kapandığını ve diğer bölgelerdeki ayinlerin internet üzeriden yapılacağını söyledi.

400'den fazla tarikat üyesinde hastalık belirtisi görüldüğü söylenirken, kentin belediye başkanı testlerin devam ettiğini duyurdu.

Güney Kore'de şu anda 204 teyitli vaka bulunuyor. Böylece ülke, Çin ve Japonya'dan sonra virüsün en çok görüldüğü üçüncü ülke oldu. Hafta başında, Cheongdo'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası görülmüştü.

DİĞER ÜLKELERDE SON DURUM NE?

Çin'in açıkladığı son verilere göre koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 2236, toplam hasta sayısı ise 75 binden fazla.

Asya, Avrupa, ABD ve Afrika'da da 1000'den fazla vaka görülürken, ölümler de gerçekleşti.
Japonya'da Diamond Princess adlı yolcu gemisinde testleri negatif çıkan yolcuların, 14 günlük karantina süresinden sonra Yokohama Limanı'na çıkmalarına izin verildi.

Gemiden tahliye edilen 150'den fazla Avustralyalı yolcu da Darwin kentine ulaştı. Yolcular burada da iki hafta karantinada tutulacak.

Avusturalyalı yetkililer, Darwin'e ulaşan altı kişinin kendilerini iyi hissetmediklerini söylediğini ve Japonya'dan ayrılmadan önce testleri negatif çıkan iki kişide, yeni yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı

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Son Güncelleme: 21.02.2020 17:46
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