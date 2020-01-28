Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Ülkede ‘koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun’ vurgulandığı dilekçede, “Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi.

Ayrıca dilekçede geçici bir yasaklamanın bile virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağı da ifade edildi.

Dilekçeyi 530 binden fazla kişi imzaladı

Bu tarz konuların Dünya Sağlık Örgütü ile yakın istişare içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Mavi Saray ise dilekçeye nasıl yanıt vereceklerine dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Seul hükümeti, bu hafta içinde virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunan yaklaşık 700 Güney Kore vatandaşını tahliye etmek için bölgeye en az dört uçak seferi yapılacağını açıkladı.

Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında dün toplanan acil durum komitesi, yeni tip koronavirüsün yarattığı tehlikeye karşı alarm düzeyinin en yüksek 4'üncü seviye olan "sarı" dan 3'üncü seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar vermişti. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

Virüs birçok ülkede daha görüldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramış durumda.

Resmi rakamlara göre virüs nedeniyle Çin genelinde 106 kişi hayatını kaybetti.



