banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120320
ALTIN
300.991
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7334
EURO
6.5431
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Çin’de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten Güney Kore’de, Çin’den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray’a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.

Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Çin’de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten Güney Kore’de, Çin’den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray’a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.

28 Ocak 2020 Salı 12:09
Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Ülkede ‘koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun’ vurgulandığı dilekçede, “Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi.

Ayrıca dilekçede geçici bir yasaklamanın bile virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağı da ifade edildi.

Dilekçeyi 530 binden fazla kişi imzaladı
Bu tarz konuların Dünya Sağlık Örgütü ile yakın istişare içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Mavi Saray ise dilekçeye nasıl yanıt vereceklerine dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Seul hükümeti, bu hafta içinde virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunan yaklaşık 700 Güney Kore vatandaşını tahliye etmek için bölgeye en az dört uçak seferi yapılacağını açıkladı.

banner317
Güney Kore alarm seviyesini yükseltti
Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında dün toplanan acil durum komitesi, yeni tip koronavirüsün yarattığı tehlikeye karşı alarm düzeyinin en yüksek 4'üncü seviye olan "sarı" dan 3'üncü seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar vermişti. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

Virüs birçok ülkede daha görüldü
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramış durumda.

Resmi rakamlara göre virüs nedeniyle Çin genelinde 106 kişi hayatını kaybetti.


 

Son Güncelleme: 28.01.2020 15:33
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Imza Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi
DSÖ Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyor
DSÖ Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyor
DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!
DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
Kobe Bryant'ın ölümüne yol açan kazada pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı
Kobe Bryant'ın ölümüne yol açan kazada pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı
Erdoğan ile Trump Libya ve İdlib'i görüştü
Erdoğan ile Trump Libya ve İdlib'i görüştü
Brezilya'da Sel Ve Heyelanlarda Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Brezilya'da Sel Ve Heyelanlarda Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Hindistan'da
Hindistan'da "vatandaşlık Yasası"ndaki Müslümanları Dışlayan Değişikliğe Karşı 620 Kilometrelik İnsan Zinciri
Almanya'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi
Almanya'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim