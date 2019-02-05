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Güney Kore ülkedeki Amerikan birlikleri için 1 milyar Dolar ödeyecek

Güney Kore ülkedeki Amerikan birlikleri için 1 milyar Dolar ödeyecek

05 Şubat 2019 Salı 10:13
Güney Kore ülkedeki Amerikan birlikleri için 1 milyar Dolar ödeyecek

Güney Kore'deki Amerikan askeri varlığının maliyet paylaşımı konusunda Washington ve Seul yönetimi prensipte anlaşmaya vardı.

'Özel Önlemler Anlaşması' uyarınca Güney Kore'nin mali desteğini yaklaşık 1 milyar Dolar arttıracağı belirtiliyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, "Her iki taraf da kalan teknik sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmeye kararlıdır.” açıklaması yaptı.

2014'te imzalanan ve geçen yıl süresi dolan anlaşmaya göre, Seul yönetimi bu ülkedeki Amerikan askeri varlığının finansmanına yardım için 848 milyon dolar ödemesi gerekiyordu.

Güney Kore'de 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor
ABD, Seul'e denizaltılar, uçak gemileri, nükleer silah veya bombardıman uçakları gibi diğer stratejik varlıkların Kore Yarımadası çevresine konuşlandırma maliyetini paylaşmayı önerdi.

Müttefik ülkeler geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana 10 turluk görüşmelere rağmen bir anlaşmaya varamamıştı.

Güney Kore'de görevli yaklaşık 28 bin 500 askeri bulunan ABD, 2016 yılında bölgeye 6 THAAD rampası, güçlü X-kuşağı radar istasyonu, yangın kontrol ve komünikasyon birimi kurdu.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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