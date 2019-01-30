Güney Kore: 'Sahte beğeni' Moon'un sağ kolunu 2 yıla mahkum etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sağ kolu olarak bilinen Kim Kyung-soo, sosyal medyada yasa dışı faaliyette bulunarak seçimlere müdahale ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kimileri tarafından geleceğin devlet başkanı gözüyle bakılan, Güney Gyeongsang Valisi Kim, internette Moon lehine yapılan paylaşımların beğeni sayısını özel bir yazılım kullanarak arttırmaktan suçlu bulundu.

Bir üst mahkemenin kararı onaması halinde Kim, valilik görevinden de azledilecek.

Kim'i 2 yıla mahkum eden Yargıç Sung Chang-ho, "(Kim) dışarıdan aldığı destekle kamuoyunu yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Kim Kyung-soo yasal mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Vali, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, mahkeme kararının kanıtlanamayan iddialara ve kendisine yardım ettiği söylenen bloggerin asılsız ifadelerine dayandırıldığından kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Druking" takma adıyla tanınan blogger Kim Dong-won ise çarşamba günü görülen ayrı bir duruşmada 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Halihazırda yolsuzluk iddiaları ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Devlet Başkanı Moon'un ofisinden yapılan açıklamada son skandalla ilgili "beklenmedik olay" yorumunda bulundu.

Moon'un partisi de mahkemenin suçsuz birini mahkum ederek hata yaptığını savundu.