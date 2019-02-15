Güney Kore'nin zirvesine ziyaretçi akını

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yer alan en yüksek dağı Halla, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kore Yarımadası'nın güneyindeki Jeju Adası'nın merkezinde sönmüş bir yanardağ olan Halla Dağı ve dağın yer aldığı Halla Dağı Milli Parkı, doğaseverlerin akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan adada yer alan 1950 metre yüksekliğindeki Halla Dağı, resmi verilere göre geçen yıl 889 bin 38 ziyaretçiyi ağırladı.



Tırmanış için sabahın ilk ışıklarında yola çıkan doğa severler, Halla Dağı'nın zirvesine ulaşmak için zorlu patika yollardan geçerek, 9 bin 600 metre yol katetmek zorunda.

Mevsime göre zirvede kar, tipi veya fırtınayla karşılaşan ziyaretçiler, zirveye tırmandıklarını kanıtlamak ve sonrasında "Zirveye Ulaşıldı" belgesi almak için hatıra fotoğrafı da çektirmek durumunda.

Ziyaretçiler, zirvedeki fotoğraflarını, dağın yamacında bulunan doğa ofisine göstererek aldıkları "Zirveye Ulaşıldı" sertifikasıyla bu ölümsüz anı belgeleyebiliyor.

