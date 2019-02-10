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Güney Kore'deki ABD askerleri için anlaşma sağlandı

Güney Kore'deki ABD askerleri için anlaşma sağlandı

10 Şubat 2019 Pazar 10:47
Güney Kore'deki ABD askerleri için anlaşma sağlandı

Güney Kore ve ABD, Seul yönetiminin bu ülkede görev yapan ABD askerlerinin varlığı için yapacağı ödemeyle ilgili anlaşmaya vardı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tarafların, Güney Kore'deki 28 bin 500 askerin maliyet paylaşımı konusunda yeni anlaşma imzaladığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında Seul yönetiminin ödeyeceği miktara ilişkin bilgi verilmezken, Yonhap ajansı, Güney Kore'nin 2019'da ABD askerleri için 924 milyon dolar ödemeye yapacağını duyurdu.
Güney Kore ve ABD heyetleri, maliyet paylaşımı konusunda anlaşma sağlamak için daha önce neredeyse 10 kez bir araya gelmişti. Washington yönetimi, Güney Kore'nin anlaşmadaki payını bir milyar dolara çıkarmak istiyordu.
ABD ve Güney Kore arasında aralık ayında süresi dolan bir önceki anlaşmada Seul yönetiminin, ABD askeri varlığı için ödemesi gereken tutar yılda 848 milyon dolardı.
 

Son Güncelleme: 10.02.2019 14:01
Anahtar Kelimeler:
Güney Koredeki Amerikan Askerleri
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