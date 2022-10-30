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Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 151 ölü

30 Ekim 2022 Pazar 09:20
Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 151 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de ''Cadılar Bayramı'' kutlaması faciaya dönüştü.
Kutlamalar sırasında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 82 kişi de yaralandı.

İzdiham, eğlence mekanlarının yoğunlukta olduğu Itaewon semtinde yaşandı.

Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BÜYÜK KISMI 20'Lİ YAŞLARDA

İtfaiye Teşkilatı Başkanı, hayatını kaybedenlerin çoğunun 20'li yaşlardaki kadınlar olduğunu kaydetti.

Ölüm nedenleri de, ezilme kaynaklı kalp krizi ve boğulma olarak duyuruldu.

Olayın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol yardımcılarıyla acil toplantı yaptı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Suk Yeol, daha sonra facianın yaşandığı alana gitti. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Cadılar Bayramı etkinliği, corona virüs kısıtlamaları nedeniyle 3 yıl sonra ilk kez yapıldı.

İZDİHAM NASIL YAŞANDI?

Güney Koreli yetkililer, izdihamın, kalabalığın arka tarafında olanların, dar bir sokakta, ön taraftakileri itmesi sonucu olduğunu belirtti.

Ancak henüz kesin bir sebep açıklanmadı.

Sosyal medyada, Cadılar Bayramı'nda dağıtılan şeker benzeri ürünlerin zehirli olduğu haberleri paylaşıldı.

ÜNLÜ KİŞİ İDDİASI

Güney Kore yerel medyasında da, bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği belirtildi.

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