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Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı

21 Şubat 2021 Pazar 12:30
Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
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Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adamın evinin çatı katında "yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu" söylediği ceset kalıntıları bulundu.
Yonhap ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, 10 Şubat'ta başkent Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varil buldu.
Varilin kapağını açtıklarında, beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulan temizlikçiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

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Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.
Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti.
Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını kaydetti

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Son Güncelleme: 21.02.2021 13:50
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