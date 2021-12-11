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Güney Afrika’da Omicron etkisi: vakalar yüzde 255 arttı

Güney Afrika'daki COVID-19 vakaları son yedi gün içinde %255 arttı. Buna rağmen Omicron varyantı ile enfeksiyonlar önceki dalgalara göre daha hafif semptomlara neden oldu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 08:50
Güney Afrika’da Omicron etkisi: vakalar yüzde 255 arttı

Güney Afrikalı sağlık hizmeti sağlayıcısına göre, Omicron ve Delta varyantlarını da içeren enfeksiyonlardaki son artışa rağmen yoğun bakım yataklarına başvurularda çok daha küçük bir artış eşlik etti.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Sağlığa Yönelik Biyolojik Tehditler ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, Avrupa'daki durumun, öncelikle Delta varyantının yayılması nedeniyle "son derece endişe verici" olduğunu söyledi. Omicron ile ilgili ön verilerin Delta’dan daha bulaşıcı olabileceğini söyleyen Cavaleri, vakaların çoğunlukla hafif göründüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'nın şu anda küresel olarak bildirilen Omicron vakalarının %46'sını oluşturduğunu ifade etti.

Devlet Başkanından batılı ülkelere eleştiri

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Omicron hakkındaki küresel endişelere rağmen, daha bulaşıcı mı yoksa daha ciddi hastalıklara mı neden olduğunun hala belirsiz olduğunu söyledi. Ramaphosa batılı ülkeleri ülkeye seyahat yasağı getirdikleri için de eleştirdi.

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Güney Afrika'nın en büyük özel sağlık hizmeti sağlayıcısı Netcare, mevcut dördüncü dalgada önceki dalgalara göre daha az şiddetli COVID semptomları gösterdiğini söyledi.

Netcare'den Richard Friedland Çarşamba günü Daily Maverick'e verdiği demeçte, "Gauteng hastanelerimizde birçok hastamızı şahsen gördükten sonra, semptomları ilk üç dalgada deneyimlediğimiz her şeyden çok daha hafif" dedi.

Friedland, önceki dalgalarda Netcare'in COVID hastalarının %26'sının yüksek bakım ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiğini söyledi.

"Hastaların çoğu oksijene bağlı değil"

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi'nden Dr Fareed Abdullah, "Son iki haftadır yaptığımız temel gözlem, COVID koğuşlarındaki hastaların çoğunluğunun oksijene bağımlı olmadığıdır" dedi.

Güney Afrikalı ve diğer uzmanlar, hastalığın uzun vadeli seyrini belirlemek için Omicron salgınında henüz çok erken olduğunu ve Güney Afrika'nın daha genç nüfus profilinin, diğer ülkelerin mutlaka aynı halk sağlığı sonuçlarını görmeyebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Güney Afrika, sahip oldukları bazı test ekipmanlarının sıralama yapmadan Omicron'u hızlı bir şekilde tespit edememesi nedeniyle başlangıçta COVID varyantları arasında ayrım yapmakta zorlandı.

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