banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm bekliyoruz…”
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm...
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
banner376

Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görülen Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkeye giriş yapacak yolculara COVID-19 testi zorunluluğu getirdi.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:25
Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu
banner337
banner351

İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Güney Afrika'ya gelen yolcuların, geçerli bir COVID-19 test sertifikası olmadan girişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

banner341
Ülkeye yolculuk yapmayı planlayanlara, seyahatleri öncesinde COVID-19 testlerini yaptırmalarını tavsiye eden Bakan Motsoaledi, "Sağlık Bakanlığı da, Liman Sağlık Birimleri aracılığıyla, yalnızca geçerli test sonuçları olan yolcuların ülkeye girişine izin verildiğinden emin olmak için limanlara sağlık görevlisi takviyesinde bulunacak" dedi.

Motsoaledi, alınan yeni tedbirler kapsamında sınır kapılarına barikatlar ve araç kontrol noktaları kurulacağını kaydetti.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bin 451'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 568'e ulaştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrikaya SeyahatCovid19 Testi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
ABD'den Orta Doğu'ya bombardıman uçağı çıkarması
ABD'den Orta Doğu'ya bombardıman uçağı çıkarması
DSÖ Genel Direktörü'nden mesaj
DSÖ Genel Direktörü'nden mesaj
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim