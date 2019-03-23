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Güney Afrika ülkelerini vuran kasırga 1,7 milyon kişiyi mağdur etti

Güney Afrika ülkelerini vuran kasırga 1,7 milyon kişiyi mağdur etti

23 Mart 2019 Cumartesi 08:07
Güney Afrika ülkelerini vuran kasırga 1,7 milyon kişiyi mağdur etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Afrika ülkelerini vuran Idai adlı kasırganın ardından ortaya çıkan içme suyu ve gıda sıkıntısının 1,7 milyon kişiyi etkilediğini, başta kolera olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.

UNICEF Executive Director İcra Direktörü Henrietta Fore, kasırganın vurduğu bölgelerde durumun olukça vahim olduğunu ifade etti ve elektrik, içme suyu ve gıda sıkıntısı ile bulaşıcı hastalık tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi..Fore, “Yüzbinlerce çocuğun acil yardıma ihtiyacı var. Kasırga yaklaşık 1,7 milyon kişiyi etkiledi.” dedi.

Bölgeden gelen haberlere göre, kasırga ve ardından gelen sel felaketi Mozambik’te 242, Zimbabve’de 259 ve Malavi’de 56 can aldı..Yetkililer, içme suyu sorunu yüzünden kolera, sıtma, tifo gibi hastalıkların artmasından endişe ediyor.İnsani yardımların kasırgadan etkilenen bölgelere ulaştırılmasında ciddi sorunlar yaşandığı belirtilirken, kasırgadan etkilen ülkelerde, ciddi bir yakıt sıkıntısı da görüldüğü yine gelen haberler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Kasırga
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