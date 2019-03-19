Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'deki tropikal fırtına nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika ülkelerindeki tropikal fırtına nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Mozambik, Zimbabve, Malavi başta olmak üzere Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisi altında.Bölgede son bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, fırtına ve sel milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilerken yüzlerce kişiden de haber alınamıyor.



Tropikal fırtına ve selden en fazla etkilenen ülke Mozambik oldu. Resmi rakamlara göre fırtına ve sel nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti.Mozambik Devlet Başkanı FilipeNyusi, afet bölgelerini ziyaretinin ardından bazı bölgelerde sel sularında çok sayıda ceset gördüğüne dikkat çekerek, ölü sayısının bini aşmış olabileceğini söyledi.Fırtına ve sel Malavi'nin güneyindeki 14 bölgeyi etkisi altına aldı ve 56 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Ülkede 20 binden fazla ev zarar görürken 50 binden fazla insan evsiz kaldı.Malavi'de onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanırken, Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede ulusal felaket ilan etti.



Zimbabve'nin Chimanimani bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve tropikal fırtınada 98 kişi hayatını kaybetti.Yağış ve hortumdan ülkede milyonlarca kişi etkilenirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zimbabve Devlet Başkanı EmmersonMnangagwa ise ülkesindeki felaket nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini kısa keserek ülkesine döndü.



Birleşmiş Millerler (BM), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşları Güney Afrika ülkelerine yardım için harekete geçti..Sel ve fırtınadan etkilenen bölgelere şimdiye kadar 350 bin dolara yakın yardım yapıldığı açıklandı.Sel mağdurları için Mazombik'inZambezia ve Tete bölgelerinde 16 geçici yerleşme merkezi kurulurken, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere giyecek, gıda ve battaniye gibi malzemeler gönderildi.BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise fırtınadan etkilenen bölgelere gıda yardımı göndermeye başladı. WFP Sözcüsü HerveVerhoosel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan bölgelere yardımları uçak ve teknelerle göndermeyi planladıklarını aktardı.

