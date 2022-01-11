banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji’den uyarı
Birkan'a son veda
Birkan'a son veda
banner405
Flaş Haber
Sallandık!
Kapat

Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

11 Ocak 2022 Salı 09:45
Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü

Eyewitness News'in haberinde, hafta sonu boyunca bölgede etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin öldüğü, selin özellikle Mdansane ve Duncan bölgelerinde ağır hasara neden olduğu vurgulandı.
Haberde, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

banner341
Polis yetkilileri, afetzedeleri kurtarma operasyonunda bir polis memurunun sele kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 11.01.2022 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
Japonya ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Japonya ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Facebook'tan çalışanlarına takviye aşı şartı
Facebook'tan çalışanlarına takviye aşı şartı
Almanya'da hükümetin COVID-19 politikası protesto edildi
Almanya'da hükümetin COVID-19 politikası protesto edildi
ABD, vatandaşlarını uyardı: Kanada'ya seyahat etmeyin
ABD, vatandaşlarını uyardı: Kanada'ya seyahat etmeyin
İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek
İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek
Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir
Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir
ingilltere'den ilgi çeken araştırma
ingilltere'den ilgi çeken araştırma
Deltacron mutasyonu hakkındaki iddialar yalanlandı
Deltacron mutasyonu hakkındaki iddialar yalanlandı
Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi
Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim