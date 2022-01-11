Güney Afrika'da sel felaketinde 10 kişi öldü

Eyewitness News'in haberinde, hafta sonu boyunca bölgede etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin öldüğü, selin özellikle Mdansane ve Duncan bölgelerinde ağır hasara neden olduğu vurgulandı.

Haberde, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.





