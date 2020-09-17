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Güney Afrika'da Kovid-19 Tedbirleri Gevşetildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, salgına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:04
Güney Afrika'da Kovid-19 Tedbirleri Gevşetildi
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, salgına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerinde salgına karşı getirilen yasakların 20 Eylül'den itibaren birinci aşamayı geçeceğini bildirdi.
Ramaphosa, ülkede uluslarası uçuşlarının 1 Ekim'den itibaren başlatılacağını belirterek, "İş, eğlence ve diğer seyahatler için Güney Afrika'ya giriş çıkışlara izin vereceğiz." dedi.
Uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kademeli ve dikkatli bir şekilde hafifleteceğini kaydeden Ramaphosa, salgının en yüksek olduğu belirli ülkelerle seyahatlerin kısıtlanabileceğini ifade etti.

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Ramaphosa, ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini söyledi.
GÜNEY AFRİKA'DA  VAKA SAYISI 653 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 1923 artarak 653 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.
Son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 15 bin 705'e ulaştığını aktaran Mkhize, hastalığa yakalanan 584 bin 195 kişinin de iyileştiğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 17.09.2020 10:18
Anahtar Kelimeler:
Afrika Kıtasında Yeni Tip Koronavirüsü
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