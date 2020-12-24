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Güney Afrika'da her 4 kişiden 1'i pozitif!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte yapılan 54 bin testteki pozitif oranı yüzde 26 olarak açıklandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:48
Güney Afrika'da her 4 kişiden 1'i pozitif!
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Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan testlerdeki pozitif oranı yüzde 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle covid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 657'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258'e ulaştı.

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Son 24 saatte yapılan 54 bin 48 testteki pozitif oranı da yüzde 26 olarak açıklandı.

UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Güney Afrika Cumhuriyeti, Covid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Koronavirüs
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