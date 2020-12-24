Güney Afrika'da her 4 kişiden 1'i pozitif!

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan testlerdeki pozitif oranı yüzde 26'ya yükseldi.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle covid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 657'ye çıktı.



Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258'e ulaştı.







UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU



Güney Afrika Cumhuriyeti, Covid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.



Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.