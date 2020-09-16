Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 651 Bin 500'ü Aştı

SON 24 SAATTE 772 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ, 142 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 772 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 651 bin 521'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 142 kişi daha yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 641'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 521'e ulaştı.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
(AA/AK/ÖK)