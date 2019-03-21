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Guiado\'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası

VENEZUELALI MİLLETVEKİLİ SERGİO VERGARA, KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI JUAN GUİADO\'NUN YARDIMCILARINDAN AVUKAT ROBERTO MARRERO\'NUN GECE DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Guiado\'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası

VENEZUELALI MİLLETVEKİLİ SERGİO VERGARA, KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI JUAN GUİADO\'NUN YARDIMCILARINDAN AVUKAT ROBERTO MARRERO\'NUN GECE DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Guiado\'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası

VENEZUELALI MİLLETVEKİLİ SERGİO VERGARA, KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI JUAN GUİADO'NUN YARDIMCILARINDAN AVUKAT ROBERTO MARRERO'NUN GECE DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

GUİADO,"MARRERO'NUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİ VE DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİKLERİ" PAYLAŞIMINI YAPTI

Caracas, 21 Mart 19 (.): Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun yardımcılarından birinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 

Venezuelalı milletvekili Sergio Vergara, Guiado'nun yardımcılarından avukat Roberto Marrero'nun başkent Caracas'ta gece düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını iddia etti. 

Vergara, istihbarat görevlilerinin kendi evini de aradığını söyledi.   

Juan Guiado da Twitter hesabından "Marrero'nun nerede olduğunu bilmedikleri ve derhal serbest bırakılmasını istedikleri" paylaşımını yaptı. 

Vergara ve Marrero, Guaido'ya kısa süre önce yaptığı Latin Amerika turunda eşlik etmişti. 

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(AA/TUĞ/HÖ)

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