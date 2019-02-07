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Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi

Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi

07 Şubat 2019 Perşembe 15:33
Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi

İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırdı. Gucci, sosyal medyadaki tepkiler sonrası özür diledi.

Kazağın ağız aralığının kırmızı dudak şeklinde olması da, 'kara surat' benzetmesinde etkili oldu

Gucci'nin son tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve ağız kısmı açık olan siyah kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı.

Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor.

Özür dileyen Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi.

Gucci, ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanan ilk lüks moda markası değil.

Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.

"Pradamalia" adı verilen maskot figürler çok sayıda kişiye tarihte siyahları aşağılamak için kullanılan maymun figürlerini hatırlattı.

Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.

Dolce & Gabbana da bir Çinli modelin çubuklarla pizza ve makarna yediği reklam afişleri nedeniyle eleştirilmişti.
 


Son Güncelleme: 07.02.2019 18:42
Anahtar Kelimeler:
Gucci Siyah Kazak
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