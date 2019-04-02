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Guatemalalı Mülteci Çocuk Bakteri Enfeksiyonundan Ölmüş

ABD\'DEKİ MÜLTECİ MERKEZİNDE GEÇEN YIL ARALIK AYINDA ÖLEN 8 YAŞINDAKİ FELİPE GOMEZ ALONZO\'NUN, BAKTERİ ENFEKSİYONUNUN YOL AÇTIĞI ENFLÜENZA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Guatemalalı Mülteci Çocuk Bakteri Enfeksiyonundan Ölmüş

ABD\'DEKİ MÜLTECİ MERKEZİNDE GEÇEN YIL ARALIK AYINDA ÖLEN 8 YAŞINDAKİ FELİPE GOMEZ ALONZO\'NUN, BAKTERİ ENFEKSİYONUNUN YOL AÇTIĞI ENFLÜENZA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİ

02 Nisan 2019 Salı 06:30
Guatemalalı Mülteci Çocuk Bakteri Enfeksiyonundan Ölmüş

ABD'DEKİ MÜLTECİ MERKEZİNDE GEÇEN YIL ARALIK AYINDA ÖLEN 8 YAŞINDAKİ FELİPE GOMEZ ALONZO'NUN, BAKTERİ ENFEKSİYONUNUN YOL AÇTIĞI ENFLÜENZA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Guatemala, 2 Nisan 19 (.): Guatemalalı yetkililer, ABD'ye iltica ederken alıkonulduğu mülteci gözetim merkezinde ölen 8 yaşındaki çocuğun bakteri enfeksiyonunun yol açtığı enflüenza nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Guatemala'nın Phoenix Konsolosu Oscar Padilla, yaptığı açıklamada, Felipe Gomez Alonzo adlı çocuğun, yapılan otopside, "enflüenza B enfeksiyonu ve onun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle öldüğünün belirlendiğini" belirtti.

Küçük Felipe'nin 47 yaşındaki babası Agustin Gomez'in, geçen yıl 18 Aralık'ta Teksas eyaletinin El Paso kentinden ABD'ye giriş yaptığı, aynı gün sınır muhafızları tarafından göz altına alınarak mülteci gözetim merkezine konulduğu ifade edildi.

ABD'ye geldiklerinde Felipe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ancak gözetim merkezinde hastalanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Adli Tıp Bürosu ise çocuğun ölüm sebebine dair araştırmanın sürdüğünü ve raporun henüz sonuçlanmadığını açıkladı. Büro, 27 Aralık 2018'de yaptığı açıklamada ise Felipe'nin akciğerlerinde ve geniz yolunda iltihaplanma izine rastlandığını belirtmişti.

New Mexico Adli Tıp Bürosu yayımladığı otopsi raporunda, 7 yaşındaki Guetamala vatandaşı Jakelin Caal Maquin'in 8 Aralık'ta mülteci merkezinde gözetim altında tutulurken, bakteri enfeksiyonundan hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, 31 Mart'ta yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağını bildirmişti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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