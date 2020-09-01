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Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da, bir hapishanedeki mahkumlar, yetkililerin bazı çete üyelerini başka bir cezaevine nakletmesini nedeniyle 10 gardiyanı rehin aldı.

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı
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Orta Amerika ülkesi Guatemala’da, bir hapishanedeki mahkumlar, yetkililerin bazı çete üyelerini başka bir cezaevine nakletmesini nedeniyle 10 gardiyanı rehin aldı.
İçişleri Bakanı Olivero Garcia Rodas, yaptığı açıklamada, gardiyanların serbest bırakılması için 18 çete üyesinin geri getirilmesine ilişkin mahkumların taleplerini reddettiğini belirterek, yetkililerin hapishane dışında kontrolü sağladığını söyledi.
Rodas, cezaevindeki çete oluşumunu dağıtmak amacıyla söz konusu mahkumların başka hapishanelere gönderildiğini ifade ederek, gardiyanları kurtarmak için gerekirse güç kullanılacağını kaydetti.

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Dün, cezaevi yetkilileri, çete üyesi olduğu belirtilen 18 mahkumu farklı hapishanelere transfer etmişti.

 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 13:05
Anahtar Kelimeler:
Orta Amerika
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