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Guaido, "yabancı Askeri Müdahale" Sorusuna Olumsuz Cevap Vermedi

KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI GUAİDO, ÜLKESİNE YÖNELİK BİR ASKERİ MÜDAHALEYE YEŞİL IŞIK YAKIP YAKMAYACAĞI SORUSUNU, MUHALEFETİN

Guaido, "yabancı Askeri Müdahale" Sorusuna Olumsuz Cevap Vermedi

KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI GUAİDO, ÜLKESİNE YÖNELİK BİR ASKERİ MÜDAHALEYE YEŞİL IŞIK YAKIP YAKMAYACAĞI SORUSUNU, MUHALEFETİN

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:21
Guaido,

KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN ULUSAL MECLİS BAŞKANI GUAİDO, ÜLKESİNE YÖNELİK BİR ASKERİ MÜDAHALEYE YEŞİL IŞIK YAKIP YAKMAYACAĞI SORUSUNU, MUHALEFETİN "MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞINI" BELİRTEREK CEVAPLADI

Caracas, 9 Şubat 19 : Venezuela\'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "ülkedeki acil insani durumu" durdurmak için yabancı bir gücün askeri müdahalesine izin verip vermeyeceklerine yönelik soruya muhalefet olarak mümkün olan her şeyi yapacakları yanıtını verdi. 

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela\'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ve bölgedeki bazı ülkelerin "insani yardım" iddiasıyla başlattıkları ve askeri müdahale ihtimaline evrilen tartışmalar sürüyor. 

Guiado, konuyla ilgili AFP\'ye verdiği ve ülke basınında yer bulan röportajda Venezuela muhalefetinin "ülkedeki insani acil durumu durdurmak için mümkün olan her şeyi" yapacağını vurguladı. 

Guaido, birçok batı ülkesin tarafından tanınan geçici devlet başkanlığı sıfatı ile ABD ya da başka bir gücün varlığına yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: 

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

(AA/ÖZ/HÖ)

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