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Guaido'nun danışmanı gözaltına alındı

Guaido'nun danışmanı gözaltına alındı

21 Mart 2019 Perşembe 14:16
Guaido'nun danışmanı gözaltına alındı

Venezuela'da istihbarat görevlileri Juan Guaido'nun danışmanı ve muhalefetten bir vekilin evine baskın yaparak, danışmanı gözaltına aldı.

Guaido'nun sözcüsü, yaptığı açıklamada danışman Roberto Marrero ve muhalefet partisi milletvekili Sergio Vergara'nın gözaltına alındığını duyurmuştu. Vekil Vergara daha sonra yaptığı açıklamada sabah saatlerinde evinin basıldığını ama kendisinin serbest olduğunu açıkladı. Ancak Vergara, Marrero'nun gözaltına alındığını teyit etti.

Twitter üzerinden kamuoyuna seslenen Guaido, "Sabah 2.24'ten beri istihbarat görevlileri Parti Vekili Sergio Vergara ve başdanışmanım Avukat Roberto Marrero'nun evlerini sarmış durumda. Kendileri şu anda rehin tutuluyor." dedi.

Muhalifler trafiği kapatacak
Venezuelalı muhalifler bugün "Özgürlük Operasyonu" şeklinde adlandırılan eylemler çerçevesinde 2 saatliğine trafiği kilitleyeceklerini açıkladı.

Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado, 16 Mart'ta halkı sokak eylemleri yapmaya davet etmişti.

AN tarafından yapılan basın açıklamasında, "barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için", 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

23 Ocak'ta başkent Karakas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, daha adil seçimlerin düzenlenmesi için çalışacağını söylemiş ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve çok sayıda Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Guaido
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