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Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi

Ankara, 2 Ağustos 19 (.): Grönland\'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi

Ankara, 2 Ağustos 19 (.): Grönland\'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:24
Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi

Ankara, 2 Ağustos 19 (.): Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

CNN'de yer alan habere göre, Danimarka kutup araştırma enstitülerinden yapılan açıklamada, Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buzun (yaklaşık 4,4 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz kadar) eridiği, temmuz ayında toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) eridiği bildirildi.

 Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti. 

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Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Dünyanın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu açıklanmıştı. Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının ocak ayında yayımladığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koymuştu.

(AA/YIL)

 

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