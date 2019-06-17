Grönland'da rekor buzul erimesi tespit edildi

Bilim insanları son birkaç haftada Grönland'daki buzul erimesinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve Kuzey Buz Denizi'ni örten buzulların haziran ortasında hiç bu kadar az olmadığını açıkladı.

Uydulardan elde edilen görüntülerin oldukça şaşırtıcı olduğu belirtilirken, çarşamba günü yapılan son ölçümlerde Grönland'daki hava sıcaklığının ortalamanın 40 derece kadar üstüne çıktığı ifade edildi.

Ulusal Kar (National Snow) ve Buzul Veri Merkezi'nden (Ice Data Center) alınan verilere göre Grönland'ın son yılların en büyük buzul erimesini yaşadığı ve son hafta bu durumun doruk noktasına çıktığı kaydedildi.

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırma Merkezi görevlilerinden Buzul Uzmanı ve İklimbilimci Prof. Jason Box, bu durumu 2 hafta önce youtube'da paylaştığı videoda grafiklerle açıklayarak, Grönland'daki erimenin son birkaç ayda tehlikeli bir boyutta arttığına dikkat çekmişti.

Jason Box hazırladığı görsellerle nisan ve mayıs aylarında hızla artan buzul erimesinin haziran ayında doruk noktasına çıktığını ve erimenin 60 santim seviyesine geldiğini belirtti. Box ayrıca Grönland'ın batısındaki buzul katmanında büyük bir erime yaşandığını, bu kütlenin üzerindeki kar miktarının da normalden çok daha az olduğunu sözlerine ekledi.

Columbia Üniversitesi araştırma görevlisi Marco Tedesco ise Grönland'ın özellikle doğu ve merkez bölgelerinde ılıman bir dönem yaşandığını belirterek "Bu durum geniş çaplı bir erimeyi de beraberinde getirdi. Buz tabakasının yaklaşık yüzde 45'i eridi." dedi. Tedesco, bu tarzda bir erimenin ancak yaz mevsimi ortalarında görüldüğünü, bu durumun oldukça anormal olduğunu ifade etti.

Meteoroloji uzmanı Eric Holthaus ise sosyal medya hesabında paylaştığı verilerde erime düzeyinin oldukça yüksek olduğunu ve bu durumun daha önce görülmediğini yazdı.

Grönland'da en son 2012 yılında büyük çapta bir erime görülmüş ve çevre bilimcileri korkutmuştu. Uzmanlar önümüzdeki aylarda havanın durumuna göre eriyen buzul miktarının artabileceğini ve yüksek basıncın devam etmesi halinde 2019 verilerinin 2012 yılını geçebileceğini ifade ediyor.