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Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi

Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:56
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi

    Amerikan Uzay Ve Havacılık Dairesi NASA, Grönland'nın kuzeybatısında, buz kütlesinin bir mil derinliğinde ikinci krater keşfedildiğini duyurdu. Söz konusu krater, Operation IceBridge (Buz Köprü Misyonu) ölçümleri ile Grönland buzullarından toplanan uydu verilerini incelenmesi sonucu fark edildi.

    Çapı 22 mil olan kraterin meteor çarpmasıyla oluştuğu tespit edildiği takdirde, Dünya'daki çarpma kraterleri arasında büyüklük listesinde 22. sırada yer alacak.

    Bilim insanları, yine Grönland'de, 2015 yılında keşfedilen kraterin gök taşı çarpması sonucu oluştuğunu 2018'de doğrulamış, Hiawatha Buzulu'ndaki krater Dünya'da buz altında bilinen ilk çarpma krateri olmuştu.

    Son keşfedilen kraterin, Hiawatha Buzulu'ndaki kraterden 114 mil uzaklıkta olduğunu açıklayan bilim insanları iki kraterin farklı zamanlarda oluştuğu kanısında.

    Yüzeyinin aşınmış olmasından dolayı son bulunan kraterin, Hiawatha'daki kraterden çok daha önce oluştuğu düşünülüyor.

    Anahtar Kelimeler:
    BuzullarGrönland
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