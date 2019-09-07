banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
AKACAN'IN KARA KUTUSU YAKALANDI
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307

Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

"Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak dünyaya döndü. 

Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

"Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak dünyaya döndü. 

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

İnsansı robot "Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak Rus yapımı uzay aracıyla dünyaya döndü. 

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü Kazakistan'ın Jezkazgan bölgesinde iniş yaptı. 

banner317
Açıklamada, robotun görevini yerin getirdiği ve bütün testlerin tamamlandığı kaydedildi.

Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak amacıyla üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, UUİ’ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.


 

Son Güncelleme: 07.09.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
Insansı Robot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Muhalefet Anlaştı: Erken Seçim Önerisi Reddedilecek
İngiltere'de Muhalefet Anlaştı: Erken Seçim Önerisi Reddedilecek
Gazze 2 Çocuk Şehidini Uğurladı
Gazze 2 Çocuk Şehidini Uğurladı
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim