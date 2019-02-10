Görevinden alınan Kardinal Mueller, yeni bir manifestoyla Papa'nın otoritesine karşı çıktı

Vatikan'da Papa Francis tarafından görevinden alınan üst düzey bir kardinal, kendi 'inanç manifestosu'nu yayınlayarak Papa'nın otoritesine karşı çıktı.

Papa'yı karışıklık çıkarmakla suçlayan Vatikan Katolik klisesinin muhafazakar kanadından olan Kardinal Gerhard Mueller, Papa'nın kendisini görevden almasının ardından 4 sayfalık bir manifesto yayınladı.

2017 yılına kadar Vatikan'ın doktrin şefliğini yapan 71 yaşındaki Alman Kardinal Mueller 'inanç manifestosu'nu muhafazakar Katolik medya kanalları aracılığıyla bildirdi. Mueller'e göre birçok rahip, piskopos, dindar yahut sıradan insanlar böyle bir manifestoyu istiyordu.

Kardinal Mueller, kilise liderlerinin "kendilerine emanet edilen insanları terk ettiğini, onları rahatsız ettiklerini ve inançlarına ciddi zarar verdiklerini" savunuyor.

Vatikan'ın muhafazakarları İslam'la diyaloğa karşı

Katolik klisesinin muhafazakar kanadı birçok konuda Papa Francis'le görüş ayrılığı yaşıyor. En son Papa'nın Arap yarımadasını ilk defa ziyareti ve Müslüman inanç lideriyle 'İnsan Kardeşliği Bildirisi'ni imzalaması dindar Katoliklerden tepki toplamıştı.

Aşırı muhafazakar Katolikler İslam diniyle herhangi bir diyaloğa karşı. İçlerinden bir kesim İslam'ın yegane amacının batıyı yok etmek olduğunu düşünüyor.

Bunun yanında muhafazakarlar Papa'nın iklim değişikliği ve ekonomik eşitsizlik gibi sosyal sorunlara çok fazla odaklandığını bu yüzden eşcinsel evliliği ve boşanma gibi ahlaki konularda kiliseyi zayıflattığını söylüyor.

Mueller'in Papa'yı eleştirileri Vatikan İnanç Doktrini Cemaati'nin başından alındığı 2017 yılından beri iyiden iyiye arttı.

Papa Francis cemaatle ilgili konuların tek tek ele alınmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyor ve muhafazakarların bu bakış açısını 'lanetlediğini" düşünüyor.

Manifesto 10 Şubat tarihli olarak yayınlandı. Bu tarif bir önceki Papa Benedict'in görevden çekilişinin 6. yılı arefesi. 91 yaşındaki Papa Benedict muhafazakar Katolik kesim tarafından oldukça saygı duyulan bir figür.