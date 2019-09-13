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Google Özgün Haberleri Ön Plana Çıkaracak

ARAMA MOTORU GOOGLE ÖZGÜN GAZETECİLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN ORİJİNAL HABER İÇERİKLERİNİ ARAMA LİSTELERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKARACAK 

Google Özgün Haberleri Ön Plana Çıkaracak

ARAMA MOTORU GOOGLE ÖZGÜN GAZETECİLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN ORİJİNAL HABER İÇERİKLERİNİ ARAMA LİSTELERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKARACAK 

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
Google Özgün Haberleri Ön Plana Çıkaracak

ARAMA MOTORU GOOGLE ÖZGÜN GAZETECİLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN ORİJİNAL HABER İÇERİKLERİNİ ARAMA LİSTELERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKARACAK 
İstanbul, 13 Eylül 19 (.): Google özgün gazeteciliği desteklemek için orijinal haber içeriklerini tespit ederek arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak ve uzun süre görülebilir kalmasını sağlayacak. 
Financial Times'ta yer alan habere göre dünyanın en yaygın arama motoru Google, üzerinde emek harcanan ve uzun zamana gerektiren orijinal metinleri tespit ederek arama listesinde ön plana çıkarmayı hedefliyor. 

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Google Haberler Başkanı Richard Gingras, "Şirket araştırmacı gazeteciliği desteklemek istiyor ve insanların yetkin haberciliğe erişimine yardım etmek istiyor." dedi. 
Google, kullanıcılarından topladığı verilerle her gün milyonlarca web sayfasını kullanıcılarının ilgi alanlarına uygun bir şekilde sıralayabiliyor. Reklamcılık alanında da çok etkili hale gelen Google'ın bu sektörden 330 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor. Google gazetecilik konusunda ise daha önce rakibi Facebook gibi yalan haberlerin ve özgün olmayan içeriklerin ön plana çıkmasını önleyemediği için eleştirilere maruz kalmıştı. 
(AA/AK/GÜL) 
 

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