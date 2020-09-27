Google, Doğum Gününü Doodle İle Kutladı

İstanbul, 27 Eylül 20 : Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.
Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayan internet kullanıcıları, arama motoruyla ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor.
(AA/AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
İstanbul, 27 Eylül 20 : Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.
İstanbul, 27 Eylül 20 : Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.
Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayan internet kullanıcıları, arama motoruyla ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor.