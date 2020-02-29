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Tufan Erhürman

Google\'dan "artık Gün"e Özel Doodle

İstanbul, 29 Şubat 20 : Arama motoru Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için

Google\'dan "artık Gün"e Özel Doodle

İstanbul, 29 Şubat 20 : Arama motoru Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için

29 Şubat 2020 Cumartesi 10:23
Google\'dan
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İstanbul, 29 Şubat 20 : Arama motoru Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için "doodle" hazırladı.

Arama motoruna girenler, Google'ın artık gün için hazırladığı doodle ile karşılaştı. Logoyu tıklayanlar artık gün ile ilgili yayımlanan haberler ve bilgilerin yer aldığı sayfalara yönlendirildi.

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Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Her 4 yılda bir takvimde biriken 6 saatler 24 saate denk geliyor ve "artık" bir gün ortaya çıkıyor. Dört yılda bir şubat ayı 29 gün çekerken, bugün "artık gün", içinde bulunduğu yıl ise "artık yıl" olarak adlandırılıyor.

Doodle uygulamaları ise dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

(AA/RU/HA)
 

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