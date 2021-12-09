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Google, "Yılın Arama Trendleri 2021" listesini açıkladı

Arama motoru, bu yıl internette en çok merak edilen ve araştırılan konuları tek tek sıraladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 08:40
Google, "Yılın Arama Trendleri 2021" listesini açıkladı

Buna göre, 2021'deki en popüler arama terimleri; kendi kategorilerinde "Alec Baldwin", "Squid Game" ile kripto para birimi "Dogecoin" oldu.

Spor dalında ise en çok aranan kelimeler kriket, NBA ve Euro 2021 olarak kaydedildi.

Türkiye en çok "EBA giriş"i aradı

Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin alması, internette aranan kelimelere de yansıdı. Buna göre, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelime EBA giriş oldu.

İsimler kategorisinde ise ilk sırada Mesut Özil ikinci sırada Ebrar Karakurt yerini aldı.

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"Squid Game" Türkiye'de ikinci

Güney Kore yapımı dizi "Squid Game" Türkiye'de ikinci, dünya genelinde dokuzuncu sırada.

Ekim ayında film setinde bir görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Amerikalı aktör Alec Baldwin ise Google'da en çok aranan kişi kategorisinde ilk sıraya geçti.

Haberde popülerler: Afganistan ve koronavirüse karşı aşılar

Haber kategorisinde ise "Afganistan" ve ''koronavirüse karşı aşılar'' en çok aranan terimler arasına girdi.

Dogecoin ve Ether gibi kripto para birimlerini de en çok arananlar listesine girmeyi başardı.

Bu yıl, dünya genelinde koronavirüs aşısı ile ilgili aramalar, geçen senenin popüler araması olan koronavirüs testini geride bıraktı. 

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GoogleYılın Arama Trendleri 2021
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