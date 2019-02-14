Google ve Apple'a Suudi kadınların her adımını izleyen online uygulama Absher'i kaldırın çağrısı

İnsan hakları savunucuları, Apple ve Google gibi teknoloji devlerine Absher uygulamasını kaldırma çağrısı yaptı. Suudi Arabistan hükümetinin geliştirdiği online uygulama Absher, Suudi erkeklerin, kadın yakınlarının her türlü hareketlerini izlemelerine ve kontrol etmelerine olanak sağlıyor. Kadınlara yönelik haksız uygulamalara, suistimallere ve insan hakları ihlallerine olanak sağlamakla eleştiri topluyor.

Apple ve Google'dan indirilebilen uygulama sayesinde ayrıca erkekler istediklerinde eşlerinin yurt dışı seyahat iznini iptal edebiliyor ya da yeniden izin verebiliyor. Bununla birlikte kadınlar pasaportlarını kullandıklarında anlık olarak SMS ile erkek yakınlarına bilgi güncellemesi yapılıyor.

Uygulamaya Google ve Apple çevrimiçi mağazalarının Suudi sürümünden erişilebiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Orta Doğu bölgesi kadın hakları uzmanı Rothna Begum, "Absher aplikasyonu, tam olarak kadına yönelik ayrımcılığın bir parçası olarak tasarlanmış." dedi.

"Erkeğin sahip olduğu kontrol şimdi modern teknolojinin de yardımıyla daha kolay hale getiriliyor." diyen Begum, "Ancak erkeklerin yaşamlarını kolaylaştıran bu teknoloji, kadınların yaşamlarını çok daha fazla kısıtlıyor." sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Apple ve Google'dan açıklama yok

Konuyla ilgili şu ana kadar ne Apple'dan ne de Google'dan herhangi bir yorum gelmedi.

Apple CEO'su Tim Cook, bir Amerikan radyosuna yaptığı açıklamada, Absher'ı duymadığını belirtti ancak Cook, uygulamanın ne olduğuna "bakmaya" dair söz verdi.

Suudi Arabistan'da kadınlar çalışmak, evlenmek, seyahat etmek ve hatta dışarı çıkmak için erkek yakınlarından izin almak zorunda.

İnsan hakları örgütleri, bu durumu katı vesayet sistemi altındaki ülkede kadınların istismarına imkan veren bir adım olarak nitelendiriyor.

Bu arada teknoloji devlerine çağrıda bulunan ABD'li Senatör Ron Wyden, "Google ve Apple'ın Suudi kadınlara yönelik kötü niyetli uygulamaları teşvik eden uygulamaları iptal etmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Para ve güç konuşur"

Ağırlıklı olarak kadın hakları alanında faaliyet gösteren Equality Now (Eşitlik Şimdi) isimli sivil toplum kuruluşu sözcüsü Suad Ebu Dayyeh, Apple ya da Google'ın harekete geçip geçmeyeceği konusunda şüpheli olduklarını söyledi.

Thomson Reuters Vakfı'na açıklama yapan Dayyeh, "İnsan hakları ihlallerine dikkat etmiyorlar. Ne yazık ki güç ve para konuşuyor. Umarım bu uygulamaları kaldırma yolunda somut bir tavır alırlar ama gerçekten umutlu değilim." diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre Suudi Arabistan, dünyadaki cinsiyet eşitsizliğinin en ciddi görüldüğü ülkelerden. Kötü bir karneye sahip ülke, kadınların ekonomi, politika, sağlık ve eğitime katılımı konusunda 144 ülke içerisinde 138'inci sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda aile şiddetinden kaçarak Tayland üzerinden Kanada'ya sığınan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Qunun olayı sonrası, Suudi Arabistan'daki erkek egemenliği yeniden dünyanın gündemine gelmişti.

Suudi Arabistan'da hali hazırda çok sayıda kadın aktivist cezaevlerinde bulunuyor. Kadınların bir kısmının ağır işkencelere tabi tutulduğu belirtiliyor.