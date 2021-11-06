Google Pentagon'a yapay zeka yazılımı teklifi sunacak

Teknoloji şirketi Google, Pentagon'la yeniden çalışmanın yollarını arıyor.

New York Times gazetesi, şirketin Pentagon'a sunmak üzere, yeni bir teklif üzerinde çalıştığını iddia etti.

Haberde, şirketin, 2 ay önce mühendislerini görevlerinden çekerek askeri projeye atadığı ve bu nedenle acil durum ilan ettiği yazıldı.

İsmi açıklanmayan iki kaynağın aktardığına göre, Google bulut biriminin CEO'su, Amerikan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey Pentagon yetkilileri bir araya geldi.

Daha sonra Google, yazılım için başvuruda bulundu.

Google çalışanları protesto etmişti

Google 2017'de de Pentagon için yapay zeka yazılımı üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak bir yıl sonra, 4 binden fazla Google çalışanı, yazılımı protesto etti.

Yazılımın, ölümcül sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle Google'ın projeden çekilmesi istenmişti.

Bunun üzerine Google yönetimi, sözleşmeyi sona erdirdi. 2019 yılında ise Amazon ve Microsoft, yazılım için ihaleye talip oldu,

Amazon, ihalenin Microsoft'a verilmesi üzerine dava açtı.

Son olarak Pentagon, geçen Temmuz ayında, Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etti.