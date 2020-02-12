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Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz

AB, GOOGLE'YE ARAMA MOTORUYLA KENDİ ALIŞVERİŞ HİZMETLERİNE AVANTAJ SAĞLADIĞI VE HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz

AB, GOOGLE'YE ARAMA MOTORUYLA KENDİ ALIŞVERİŞ HİZMETLERİNE AVANTAJ SAĞLADIĞI VE HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:26
Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz

AB, GOOGLE'A ARAMA MOTORUYLA KENDİ ALIŞVERİŞ HİZMETLERİNE AVANTAJ SAĞLADIĞI VE HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Teknoloji şirketi Google'nin Avrupa Birliği'nin (AB) verdiği 2,42 milyar Euroluk para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başladı.

Google'nin AB'nin para cezasına karşı açtığı dava, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'de görülmeye başlandı.

Söz konusu dava duruşmalarının 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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CEZA HAKKINDA

AB, Google'ye arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'ye  2,42 milyar Euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezayı temyize götüreceğini açıklamıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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Son Güncelleme: 12.02.2020 16:34
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