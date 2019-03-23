Google'dan Abidin Dino'nun 106. yaşına özel 'doodle'

Google, usta ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni Abidin Dino'nun 106. yaşını özel bir 'doodle' ile kutluyor.



Çağdaş Türk resmiyle Türk resim tarihinde "D Grubu" ve "Yeniler Grubu" adlarıyla anılan sanat topluluklarının öncülerinden olan Dino, 23 Mart 1913'te İstanbul'da dünyaya geldi.



Google ana sayfasında yer alan ve elleri ön plana çıkaran doodle'a tıklayanlar, 1993'te Paris'te yaşamını yitiren Dino'nun yaşamına ilişkin bilgi veren internet sayfalarına yönlendiriliyor. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

