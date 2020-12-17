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Google'a reklam yasağı uygulanmayacak

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından temsilci atayacağını açıklayan Google, bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödeyecek.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:18
Google'a reklam yasağı uygulanmayacak
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Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VKontakte'nin (VK) ardından Google tarafından YouTube platformu da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

Google tarafından yapılan açıklamada YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığı korurken, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdikleri vurgulandı.

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Google'ın söz konusu açıklaması sonrasında 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetkilendirdiği kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve BTK'ye bildirmesi bekleniyor.

YouTube ile ilgili temsilci atanması sonrası 5651 sayılı Kanun gereğince Google reklam yasağı yaptırımından da kurtulacak. Ayrıca bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödemesi yeterli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
GoogleReklam Yasağı
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