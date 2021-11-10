banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
Lefkoşa – Güzelyurt bölünmüş anayolunda temizlik ve bakım çalışması yapılacak
Karayolları uyardı!
Nijeryalı faciasına doğru...
Nijeryalı faciasına doğru...
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Atamızı unutmadık!
banner404

Google'a 2,42 milyar euroluk ceza

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:45
Google'a 2,42 milyar euroluk ceza

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.
Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2,42 milyar avroluk cezayı onadı." ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.


CEZA HAKKINDA
AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.
Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.


banner341
AB'NİN GOOGLE'A CEZALARI
AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti.
Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.
AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.

 

banner360
Son Güncelleme: 10.11.2021 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı
Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı
Pfizer-Biontech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Pfizer-Biontech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Fransa nükleer santral inşa edecek
Fransa nükleer santral inşa edecek
Yemen'de 7,3 milyon kişi barınmaya muhtaç
Yemen'de 7,3 milyon kişi barınmaya muhtaç
Japonya'da kuş gribi alarmı
Japonya'da kuş gribi alarmı
NASA 2025'e kadar Ay'a insan göndermeyecek
NASA 2025'e kadar Ay'a insan göndermeyecek
AB, seyahat listesini daralttı
AB, seyahat listesini daralttı
Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmen krizi derinleşiyor
Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmen krizi derinleşiyor
Dünya Gıda Programı'ndan 43 ülke için 'kıtlık' uyarısı
Dünya Gıda Programı'ndan 43 ülke için 'kıtlık' uyarısı
İngiltere'den Sinovac kararı
İngiltere'den Sinovac kararı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim