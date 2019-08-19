banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96412
ALTIN
268.865
DOLAR
5.5831
STERLİN
6.7641
EURO
6.2003
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Gökyüzü aydınlandı…

İtalya’nın Sardinya Adası’nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı

Gökyüzü aydınlandı…

İtalya’nın Sardinya Adası’nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
Gökyüzü aydınlandı…

Sardinya Adası’nın Torre Grande bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen bir meteorun görüntüleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

banner317
Yerel kaynaklar, meteor parçalarının denize düştüğünü kaydetti. Düşen meteorun İspanya’nın doğusunda ve Fransa’nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi.

Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Petrol Tankerine Müdahale Etmemesi İçin Abd'yi Uyardı
İran, Petrol Tankerine Müdahale Etmemesi İçin Abd'yi Uyardı
Abd İle Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Arasında Gizli Görüşme
Abd İle Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Arasında Gizli Görüşme
Amazon satılmayan ürünleri bağışlayacak
Amazon satılmayan ürünleri bağışlayacak
Alaska'da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
Alaska'da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Abd Ve İran'a
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Abd Ve İran'a "gerginliği Azaltma" Çağrısı
Hindistan'da Aşırı Yağışların Bilançosu Artıyor
Hindistan'da Aşırı Yağışların Bilançosu Artıyor
Kanada'dan Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkaran İngiltere'ye Tepki
Kanada'dan Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkaran İngiltere'ye Tepki
Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahreyn Kralı İle Bölgeyi Konuştu
Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahreyn Kralı İle Bölgeyi Konuştu
Grönland’da 512 yaşında köpekbalığı tespit edildi
Grönland’da 512 yaşında köpekbalığı tespit edildi

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim