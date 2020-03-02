Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

İPSALA İLÇESİNDE SINIR HATTINDAKİ TEL ÇİTLERİ KESEN GRUPTAN 2 BİN 500'Ü YUNANİSTAN'A GEÇTİ
Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.
Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.
Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.
Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.