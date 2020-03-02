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Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

02 Mart 2020 Pazartesi 18:41
Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
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İPSALA İLÇESİNDE SINIR HATTINDAKİ TEL ÇİTLERİ KESEN GRUPTAN 2 BİN 500'Ü YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.

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İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 21:44
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